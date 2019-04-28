На Ставрополье семилетняя девочка погибла под колесами иномарки

Недалеко от поселка Штурм Красногвардейского района иномарка сбила насмерть семилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Как уточнили в ведомстве, накануне днем рядом с дорогой оказались (причем без сопровождения взрослых) две сестры - девочки семи и девяти лет. По предварительным данным, неожиданно младшая из них выбежала на трассу, по которой в этот момент двигался автомобиль Renault Sandero. Водитель иномарки - им оказался местный 60-летний мужчина - не успел затормозить и сбил девочку.

Он сразу вызвал "скорую", однако по дороге в больницу девочка скончалась от полученных ран.

Сообщается, что водитель Renault Sandero в момент совершения аварии был трезв.

Полиция проводит проверку по факту этого ДТП, устанавливаются обстоятельства и степень ответственности участников смертельного происшествия.