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28.04.2019 13:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рамзан Кадыров поздравил православных с Пасхой

Текст: Александр Ершов (Чеченская Республика)
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился ко всем православным страны и поздравил верующих с праздником Пасхи.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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"В этот день я от всей души поздравляю православных с Пасхой! Желаю мирного неба над головой, семейного благополучия и успехов во всех благих начинаниях!", - написал руководитель региона в соцсетях.

По словам Кадырова, в Чечне в мире и согласии живут представители разных народов и вероисповеданий. При этом "православным созданы все необходимые условия для благополучной жизни, самореализации и свободного исповедания религии. Успешно функционируют храмы, часовни, церкви. Мы делаем все зависящее от нас для укрепления межнационального и  религиозного согласия и мира".

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Празднование Пасхи
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