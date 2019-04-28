Рамзан Кадыров поздравил православных с Пасхой

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился ко всем православным страны и поздравил верующих с праздником Пасхи.

"В этот день я от всей души поздравляю православных с Пасхой! Желаю мирного неба над головой, семейного благополучия и успехов во всех благих начинаниях!", - написал руководитель региона в соцсетях.

По словам Кадырова, в Чечне в мире и согласии живут представители разных народов и вероисповеданий. При этом "православным созданы все необходимые условия для благополучной жизни, самореализации и свободного исповедания религии. Успешно функционируют храмы, часовни, церкви. Мы делаем все зависящее от нас для укрепления межнационального и религиозного согласия и мира".