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28.04.2019,  
17:33
Текст:  Антон Валагин

Видео: российские военные научились ловить беспилотники сетями

В Сети появились кадры посадки разведывательного беспилотника "Орлан" на палубу фрегата "Адмирал Эссен".

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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На сушу выполнивший задачу "Орлан"  спускается на парашюте. Для возвращения разведывательного робота на корабль в Санкт-Петербурге придумали особую систему из надувного модуля и прочной сети. Для приема "Орлана" на корме фрегата надуваются трехметровые подпорки, растягивающие на пути беспилотника сеть. В нее, как мяч в футбольные ворота, и влетает "Орлан".

- Технология посадки беспилотника на корабль сложна тем, что судно движется, и воздух вокруг корабля тоже движется с меняющейся скоростью и направлением. Летательный аппарат должен управляться таким образом, чтобы в точке, где происходит контакт с сетью, он имел минимально возможную скорость и правильное направление. В нашей системе это достигается в автоматическом режиме, - рассказал телеканалу "Звезда" главный конструктор БПЛА специального технологического центра Роман Иванов.

Фокус с сетью можно увидеть на отметке 23.40.

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