Видео: российские военные научились ловить беспилотники сетями

В Сети появились кадры посадки разведывательного беспилотника "Орлан" на палубу фрегата "Адмирал Эссен".

На сушу выполнивший задачу "Орлан" спускается на парашюте. Для возвращения разведывательного робота на корабль в Санкт-Петербурге придумали особую систему из надувного модуля и прочной сети. Для приема "Орлана" на корме фрегата надуваются трехметровые подпорки, растягивающие на пути беспилотника сеть. В нее, как мяч в футбольные ворота, и влетает "Орлан".

- Технология посадки беспилотника на корабль сложна тем, что судно движется, и воздух вокруг корабля тоже движется с меняющейся скоростью и направлением. Летательный аппарат должен управляться таким образом, чтобы в точке, где происходит контакт с сетью, он имел минимально возможную скорость и правильное направление. В нашей системе это достигается в автоматическом режиме, - рассказал телеканалу "Звезда" главный конструктор БПЛА специального технологического центра Роман Иванов.

Фокус с сетью можно увидеть на отметке 23.40.