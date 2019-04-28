В Астрахани три человека погибли в ДТП

В Астрахани иномарка столкнулась с опорой железнодорожного моста. Три человека погибли.

Трагедия произошла сегодня в полночь, на улице Софьи Перовской.

- По предварительным данным автомобиль Chevrolet Epica совершил касательное столкновение с другим автомобилем, а затем врезался в опору моста. В это время в салоне машины находились шесть человек. Двое тридцатилетних мужчин и 29-летняя женщина, погибли. Остальные трое госпитализированы с различными травмами в областную клиническую больницу и городскую больницу. Состояние одного их пострадавших оценивается как тяжелое, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, двое погибших - братья-близнецы. Обстоятельства страшной аварии выясняются.