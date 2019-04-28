В Севастополе построят копию брига "Меркурий"

Точную копию легендарного рига "Меркурий" планирует построить Севастопольский морской завод. Проект разработан совместно со специалистами петербургской исторической верфи "Полтава" и получил поддержку Владимира Путина.

- Сейчас происходит соответствующие согласования и оформление необходимых документов, - сообщили FlotProm в пресс-служба Севморзавода. Назвать дату закладки корабля там отказались.

Копия брига будет иметь композитный корпус: стальной низ, деревянный верх, - дизель-электрическую силовую установку и запас автономности 20 суток. "Меркурий" получит полную оснастку своего прототипа и соответствие международным стандартам. Использовать парусник планируется в просветительских целях - на его борту могу разместиться до 40 курсантов.

- Мы восстановим корабль в первозданном виде, - пообещал севастопольцам президент России Владимир Путин во время посещения города в марте.

Двухмачтовый 18-пушечный бриг "Меркурий" был спущен на воду в Севастополе в 1820 году. Назвали корабль в честь катера, отличившегося во время Северной войны. В мае 1789 года катер под командованием капитан-лейтенанта Романа Кроуна атаковал и захватил шведский тендер "Снапол", а менее чем через месяц пленил 44-пушечный фрегат "Венус".

40 лет спустя, в мае 1829 года близ Босфора небольшой бриг под славным для российского флота именем принял неравный бой с двумя турецкими линейными кораблями, значительно превосходившими его размерами и вооружением. Корабли противника нагнали бриг, взяли его в "клещи" и предложили сдаться. "Меркурий" ответил залпом с обоих бортов.

- Мы единодушно решили драться до последней крайности, и если будет сбит рангоут или в трюме вода прибудет до невозможности откачиваться, то, свалившись с каким-нибудь кораблем, тот, кто еще в живых из офицеров, выстрелом из пистолета должен зажечь крюйт-камеру, - писал впоследствии командир брига Александр Казарский.

Во время трехчасового боя "Меркурий" за счет меткой стрельбы нанес турецким кораблям серьезные повреждения - оба линкора вышли из боя. Получивший 22 пробоины в корпус и 297 повреждений бриг с гордо поднятым Андреевским флагом вернулся к своей эскадре победителем. Поразительно, но команда "Меркурия" потеряла всего четырех человек убитыми и шестерых ранеными. Получил контузию и командир брига, но не покинул мостик.

Победа маленького брига над двумя большими кораблями казалась настолько фантастической, что многие морские историки - например, британец Джон Джейн, - отказались в нее поверить. Бриг "Меркурий" вторым после линейного корабля "Азов" получил кормовой Георгиевский флаг, была награждена и вся команда. Император Николай I специальным указом распорядился всегда иметь в составе Черноморского флота бриг, построенный по чертежам "Меркурия". Севастопольцы увековечили подвиг корабля первым в городе памятником.

Обветшавший корпус "Меркурия" послужил флоту во время обороны Севастополя в 1855 году - он был понтоном для переправы через Южную бухту.