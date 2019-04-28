На трассе в ЯНАО девушку убила отлетевшая в машину глыба льда

В ЯНАО выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе Салехард - Лабытнанги, где отлетевший из-под колес грузовика кусок льда пробил лобовое стекло встречной легковушки. В аварии погибла молодая женщина, сообщили "РГ" в дежурной части ГИБДД региона.

- Инцидент произошел в семь часов вечера на 19 километре автодороги "Подъезд к речному порту", - сообщили в ГИБДД. - В лобовое стекло автомобиля Chevrolet Niva попал кусок льда, предположительно, отлетевший из-под заднего колеса встречного грузовика КамАЗ.- Он пробил лобовое стекло внедорожника и попал в голову 27-летней женщине. Смерть от ранения наступила мгновенно.

Пострадавший автомобиль помещен на стоянку, где с ним проводятся следственные действия, в том числе и техническая экспертиза. Какое-либо процессуальное решение по факту ДТП пока не принято, отметили в полиции.