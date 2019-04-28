У 39-летней актрисы Кристины Кузьминой диагностирован рак

39-летняя российская актриса и диджей Кристина Кузьмина рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием.
Рак у популярный отечественной артистки был диагностирован в 2013 году. После чего Кузьмина прошла курс лечения, перенесла операцию, и болезнь отступила. Но, как оказалось, лишь на время - летом 2017-го рак снова дала о себе знать.
В январе прошлого года актрисе была сделана еще одна операция и проведен курс химиотерапии.
По признанию Кристины, когда она узнала, что случился рецидив, то не испытала шок. "Во второй раз, это конечно, смешанные, странные чувства. Ты не испытываешь шок, но цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка", - приводит слова актрисы KP.RU.
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Я очень люблю играть в игру.просматривая свою жизнь задом наперёд . Не забегая в будущее в мечтаниях , а наоборот , откручивая все назад, отсматривая. Все схемы, сцепки, переплеты линий, будто это карта метро. И вспоминая , по какой « ветке» ты ехала и где сделала пересадку . Так интересно, как одно цепляет другое . Не давая оценки и характеристики . Просто наблюдать , как твои слишком запутанные , будто на ладошке линии, имеют очень четкие точки разветвления. Есть о чем сожалеть? Конечно , да Есть возможность исправить? Увы, уже нет Просто посмотрю ещё раз это кино на обратной перемотке..
Кроме того, Кристина наконец-то решилась рассказать о недуге дочери - Агриппине-Аграфене. К тому же, дальше скрывать стало сложно - после операции и химиотерапии артистке пришлось остричь волосы.
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Как сказала @infinitykseniya :" каждый человек, хоть раз в жизни должен испытать это ощущение " Судьба долго витиевато вела меня к лысой голове. Буддизм , йога , мысли о просветлении ,-это были просто робкие размышления . Театр derevo, Адасинский,-тоже не смогли . А вот сегодняшний день смог . Перезагрузка....
"Не знаю, правильно или нет говорить ребенку о раке, но дочка меня поддерживает", - говорит Кристина. Добавляя, что только теперь в полной мере научилась ценить каждый прожитый день и радоваться даже каким-то бытовым мелочам.
Кристина Кузьмина родилась 1 марта 1980 года в Ленинграде. Актриса театра, кино и ТВ. На экранах - с начала нулевых: "Агент национальной безопасности", "Тайны следствия", "Убойная сила", "Гостья из прошлого", "Мы из будущего 2", "Осколки счастья" - всего более пятидесяти проектов.