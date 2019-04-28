В США умер сенатор, создавший программу утилизации ядерного оружия СССР

Бывший американский сенатор Ричард Лугар, ставший соавтором программы помощи странам бывшего СССР по уничтожению ядерных арсеналов, скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в воскресенье, 28 апреля, в созданном им Центре Лугара, уточнив, что причиной смерти стали осложнения от воспалений из-за неврологического расстройства.

Республиканец Лугар на протяжении трех с половиной десятилетий представлял штат Индиана в сенате США - с 1977 по 2013 годы.

В России его фамилия прежде всего ассоциируется с программой Нанна-Лугара. В рамках этой программы, вторым автором которой стал сенатор Сэмюэл Нанн, США с 1991 года выделяли финансовую помощь странам бывшего СССР для утилизации их химического, ядерного и других видов оружия массового поражения.