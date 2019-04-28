Вышел трейлер комедийного детектива с Энистон и Сэндлером

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликован первый трейлер комедийного детектива "Загадочное убийство" (Murder Mystery), по сюжету которого нью-йоркский полицейский (Адам Сэндлер) и его жена (Дженнифер Энистон) отправляются наконец-то отдохнуть в Европу, о чем давно мечтали. Но вместо благостного досуга втягиваются в преступную суету.

Согласно синопсису, на борту самолета супруги встречают знакомого (Люк Эванс) и получают от него приглашение на вечеринку пожилого миллиардера. Где последнего вскоре убивают.

Причем на манер Агаты Кристи, но не столь герметично, - под подозрение немедленно попадают все приглашенные на мероприятие. Включая персонажей Сэндлера и Энистон.

Помимо названных в картине снялись Джемма Артертон, Теренс Стэмп, Джон Кани, Луис Херардо Мендес.

Режиссер - Кайл Ньюачек, работавший на культовых ситкомах "Парки и зоны отдыха" и "Сообщество".

Премьера - 14 июня на Netflix.