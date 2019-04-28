Роман Юрьевич Ларин,

директор Московского областного БТИ

Надежда Сергеевна Лещенко,

эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра

Вопросы Роману Ларину и Надежде Лещенко об особенностях регистрации загородной недвижимости, в том числе дач, сараев, теплиц, бань и беседок, можно задать в понедельник, 29 апреля, с 15.00 до 16.00 по московскому времени по телефону: 8-800-200-09-09 (звонки бесплатные из всех регионов России). Можно также отправить вопросы уже сейчас по электронной почте: zavtrak@rg.ru и по факсу: 8-499-257-58-92.