Аскаров стал лучшим вратарем юниорского ЧМ

Российский вратарь Ярослав Аскаров стал лучшим в своем амплуа по итогам юниорского чемпионата мира (среди игроков не старше 18 лет). В финальном матче российские хоккеисты уступили хозяевам турнира шведам в овертайме - 3:4.

Аскаров отразил в финале 26 бросков в створ. Всего же на турнире в его активе 153 сейва. Лучшим защитником чемпионата признан швед Филипп Броберг, а звание лучшего нападающего чемпионата досталось американцу Коулу Кофилду. Также Кофилд стал самым ценным игроком турнира. Он повторил рекорд Александра Овечкина по количеству голов за один чемпионат, но не превзошел это достижение, остановившись на 14 шайбах.

Символическая сборная турнира выглядит так: вратарь Ярослав Аскаров (Россия), защитники Филипп Броберг (Швеция) и Кэм Йорк (США), нападающие Коул Кофилд, Джек Хьюз (оба - США) и Родион Амиров (Россия).