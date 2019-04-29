Береговая охрана Южной Кореи выручила российскую яхту

Служба береговой охраны Республики Корея (СБО РК) оказала помощь российской яхте, у которой сломался двигатель. Как сообщает издание "Чечжу Ильбо", инцидент произошел вечером 25 апреля в семи километрах от бухты Камнён, что недалеко от южнокорейского острова Чечжу.

Российская яхта с 4 членами экипажа на борту попала в сложную ситуацию из-за поломки двигателя. 42-летний капитан судна обратился за помощью к береговой охране Южной Кореи.

Для спасения яхты было направлено патрульное судно СБО РК, которое отбуксировало яхту в бухту Камнён.

"Все члены экипажа чувствуют себя хорошо. Ожидается, что яхта в ближайшие несколько дней будет отремонтирована и в начале мая самостоятельно продолжит свой путь", - заявили в управлении СБО РК по Чечжу.