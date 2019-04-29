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29.04.2019,  
19:38
Текст:  Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(7853)

На плаву и на броне

Новейшую российскую боевую платформу "Бумеранг" многие эксперты уже называют лучшим БТР в мире. Эта уникальная машина способна защитить экипаж от мин, атаки вертолетов, управляться дистанционно и даже плавать. Сейчас "Бумеранг" завершает предварительную обкатку и уже в этом году планируется вывести его на госиспытания.
Бронетранспортер "Бумеранг" защитит от мин и даже от противотанковых ракет. Фото: Сергей Михеев Бронетранспортер "Бумеранг" защитит от мин и даже от противотанковых ракет. Фото: Сергей Михеев
Бронетранспортер "Бумеранг" защитит от мин и даже от противотанковых ракет. Фото: Сергей Михеев

"Бумеранг" можно назвать машиной с непростой судьбой. В российской армии самой массовой бронированной колесной техникой сейчас является БТР-80 и его модификации. В военной среде возникла полемика, зачем разрабатывать новую, причем дорогую машину, если можно провести модификацию хорошо зарекомендовавших себя в различных конфликтах "восьмидесяток". Однако разработчик "Бумеранга" "Военно-промышленная компания" сумела доказать скептикам необходимость этого БТР для армии и спецслужб. Как рассказал РИА Новости руководитель компании Александр Красовицкий, сейчас эта боевая платформа завершает предварительные испытания, в которых машина превзошла характеристики по скорости и преодолению препятствий, заложенные в техническом задании минобороны.

Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
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Как рассказал "РГ" военный эксперт Алексей Леонков, "Бумеранг" действительно новое слово в создании бронированной колесной техники. "Если кратко охарактеризовать машину, то это - скорость, защита, модульность", - отметил он.

По словам эксперта, усиленная броня позволяет защитить экипаж от мин, фугасов, обстрела крупнокалиберным оружием. Активная защита, встроенная в верхнюю полусферу, может уберечь машину от противотанковых ракет и снарядов. При помощи модулей на "Бумеранг" можно устанавливать пулемет, 30-мм или 57 мм пушки и даже 100 мм орудие, а скорость и маневренность этой машины позволяют оперативно перебрасывать и развертывать подразделения на нужном участке. К тому же у него на вооружении четыре комплекса "Корнет", с дальностью до 10 км, которые вполне могут поразить танк.

Несомненным плюсом "Бумеранга" называют возможность выгрузки десанта с кормы бронетранспортера, а не из боковых люков, как в БТР-80.

"Это машина для современной локальной войны, с большим потенциалом модернизации. Он необходим в тех условаииях, где колеса дают преимущество перед тяжелыми гусеничными машинами", - сказал Леонков.

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По словам эксперта, в первую очередь "Бумеранг" будет востребован силами спецопераций, теми подразделениям, которые дислоцируются неподалеку от границ. А учитывая, что это плавающий БТР, он может поступать на вооружение морской пехоты. Заинтересованность в "Бумеранге" также проявляет Росгвардия.

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