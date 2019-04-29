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29.04.2019 09:10
Рубрика: Культура

Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 апреля по 5 мая

Текст: Сусанна Альперина
На этой неделе телеканалы покажут сразу несколько документальных фильмов, которые зрителям лучше не пропускать. Они посвящены судьбам актрис Быстрицкой и Самойловой, юмориста Иванова и хореографа Васильева.

Гордая красота

В начале апреля этого года Элина Авраамовна Быстрицкая отметила очередной день рождения. В конце апреля ее не стало. Жизни и творчеству одной из красивейших актрис советского кино посвящен новый документальный фильм "Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придумала сама", который зрители канала "ТВ Центр" увидят 2 мая, в 10:35.

Фото: Instagram/ alsou_a
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Элину Быстрицкую не зря называют легендой советского кино. Актриса создала на экране образы, которые уже давно стали нашей историей. После роли Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" в нее были влюблены все. Редкая красота открыла Быстрицкой дорогу в кино, и она же стала проклятьем актрисы. Ей завидовали, ей открыто желали провала... Да и сама Быстрицкая часто провоцировала конфликты: сильная, гордая, независимая, она всегда отстаивала свою точку зрения.

В фильме Быстрицкая признается, что придумала свою жизнь сама. Девушку вела мечта - стать настоящей актрисой, и она была готова на все ради этого. Быстрицкая принесла семью и свое женское счастье на алтарь кино. Что это было с ее стороны? Жертва? Добровольный выбор? Сделало ли это актрису счастливой? А, может, у нее всегда были другие представления о собственном счастье? Авторы документального фильма попытались найти ответы на эти и другие вопросы. Участвуют: Юрий Соломин, Андрей Житинкин, Ольга Глебова, Василий Бочкарёв, Николай Засеев-Руденко, Борис Клюев, Ирина Винер, Виктор Низовой.

Оборона Петропавловска

Фото: Первый канал

Новый фильм Валдиса Пельша "Гвардии "Камчатка" рассказывает об обороне Петропавловска. Эфир - на Первом канале 5 мая в 23:20.

В разгар Крымской войны, летом 1854 года, в Петропавловск на Камчатке, восточный рубеж страны, отрезанный от столицы Российской Империи тремя месяцами пути, с населением в 1531 человек и очень малочисленным гарнизоном, прибывает эскадра из 6 французских и британских кораблей. На их бортах - 212 орудий и 2250 человек - прекрасно снабженных профессиональных военных и моряков. Всё население Петропавловска принимает решение дать им бой. В городе молниеносно вырастают батареи, военные и гражданские, как один, принимают деятельное участие в укреплении Петропавловска. Руководит обороной первый военный губернатор Камчатки Василий Степанович Завойко.

Ксения Раппопорт читает в фильме дневники Юлии Завойко - жены военного губернатора. Дмитрий Певцов читает дневники мужчин, принимавших участие в сражении: губернатора Василия Завойко, мичмана "Авроры" Николая Фесуна, гардемарина "Авроры" Гаврилы Токарева". Этот фильм, сопродюсером и автором сценария которого выступила Елена Потанина, уже показали на большом экране - от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, где он был встречен с особенным вниманием.

Опергруппа спешит на помощь

Фото: Первый канал

Третий сезон сериала "По законам военного времени" - На Первом канале 5 мая в 21:20.

Следователи военной прокуратуры Светлана Елагина (Екатерина Климова), Иван Рокотов (Евгений Воловенко), а также личный водитель Рокотова старшина Федоренко (Александр Панкратов-Черный) начинают новое дело.

Напомним, что в первом сезоне Иван Рокотов и Светлана Елагина расследовали важные военные преступления, как на передовой, в Киевском укрепрайоне, так и в самом городе. Они действовали вместе, и их тесное партнерство вскоре переросло в любовь. Во втором сезоне герои решали новые сложные задачи, но уже в стенах Харьковской военной прокуратуры. Там Елагина встретила друга детства - лейтенанта Александра Громова, с которым проводила много времени вместе, чем вызвала ревность Рокотова. Федоренко, выполняя обещание, данное погибшему в киевском котле товарищу, с головой погружается в проблемы обычных харьковчан, не забывая помогать Рокотову и Елагиной в расследованиях и стараясь помочь восстановить их пошатнувшиеся отношения.

В третьем сезоне действие развернется летом и осенью 1944 года в Одессе. Город, освобожденный от немецко-румынской оккупации войсками Красной Армии, начинает жить мирной жизнью. По сведениям военной разведки, в городе после отступления осталась сеть завербованных агентов Абвера из числа местного населения и прибывших профессионально обученных диверсантов. В Москве формируется специальная оперативная группа из следователей СМЕРШ и военной прокуратуры, которая отправляется в Одессу для усиления местных органов власти и милиции. В состав этой группы, руководимой капитаном СМЕРШ Виктором Звягиновым, входят Светлана Елагина и Иван Рокотов. Одессу 1944 года снимали в Ростове-на-Дону и в Таганроге.

С соседями не соскучишься

Фото: Россия 1

Премьера комедии "Соседи. Новый сезон" - на канале "Россия 1" 29 и 30 апреля в 21:00.

В продолжении фильма вражда между Кораблевыми и Ширшиковыми перешла в "хроническое" состояние. В Колотилове появляются новые соседи - Виктор и Анфиса Щукины, которые приобрели пустовавший дом. Татьяна, измученная выходками своего непутевого мужа, решает сделать ход конем и вызывает из города свою мать.

Одновременно из Москвы приезжает и отец Леонид Аркадьевич - бывший администратор Москонцерта и аферист-неудачник. А в Колотилово тем временем грядут перемены - вскоре должны состояться выборы председателя. У Загуляева, который уже много лет возглавляет колхоз, совершенно неожиданно появляются новые конкуренты. Это Виктор Щукин, а также Кораблев и Ширшиков. В это время Катя Кораблёва и Миша Ширшиков готовятся к свадьбе. Неожиданно появляется беременная девушка и сообщает, что Мишка Ширшиков является отцом ее будущего ребёнка...

В ролях: Евгений Сидихин, Елена Валюшкина, Юлия Ауг, Владимир Тимофеев, Константин Чепурин, Вячеслав Манучаров, Любовь Зайцева, Александр Семчев, Аркадий Укупник и другие.

Адвокат на мотоцикле

Фото: НТВ

На НТВ - премьера детектива "Юристы". По сюжету сериала главный герой - крутой парень, который лихо разъезжает на легендарном мотоцикле Harley-Davidson. Специально для роли актер Артём Ткаченко занимался в мотошколе.

История начинается с того, что блестящего московского адвоката Артёма Сотникова (Артём Ткаченко) предаёт гражданская жена Жанна (Виктория Лукина), изменив ему с его начальником. В порыве злости он разбивает бейсбольной битой машину шефа. Ему не хочется ни работать, ни жить в Москве. Сев на свой любимый мотоцикл, Артём с твёрдым намерением "завязать" с адвокатской деятельностью отправляется в родной город, где живёт его мама. Но необходимость защитить интересы маминой подруги, которую обманул медицинский центр, заставляют его отказаться от принятого решения, и он вступает в противоборство с адвокатом местного Бюро Кириллом Гордеевым (Арсений Фогелев).

Острый ум, твёрдая хватка и нестандартный подходу к делу впечатляют начальника Бюро Куницкого (Владислав Ветров), и он предлагает Артёму работу. Сотников соглашается, но схваток в зале суда ему недостаточно: он влюбляется в старшего партнёра Алину Кочубей (Инна Хотеенкова) и сталкивается с её мужем - прокурором города Игорем Ворониным (Андрей Иванов).

Судьба героини

Премьера документального фильма "Татьяна Самойлова "Ее слез никто не видел" - на Первом канале 4 мая в 12:15.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
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Татьяну Самойлову прославили две роли: Вероники из фильма "Летят журавли", получившего Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, и Анны Карениной в одноимённом фильме. Она - первая и пока последняя российская актриса, оставившая отпечатки своих ладоней у Дворца фестивалей и конгрессов в Каннах. Самойлова как будто не играла, а проживала судьбы своих героинь. Быть может потому, что её судьба была очень схожа с их судьбами. Татьяна Евгеньевна четыре раза была замужем. Она всю жизнь искала любовь и боролась за право любить и быть любимой. Авторы фильма пытаются понять - почему жизнь великой актрисы сложилась так, а не иначе? Что из многочисленных публикаций в СМИ правда, а что вымысел?

В фильме участвуют: Алексей Баталов, Василий Лановой, Сергей Соловьёв, Татьяна Тарасова, Иосиф Кобзон, Галина Волчек, Алексей Самойлов, Александр Атанесян, Эдита Пьеха, Зинаида Кириенко и другие.

Жизнь в балете и без него

Новый документальный фильм "Владимир Васильев. Вся правда о себе" на канале "ТВ Центр" 1 мая, в 23:20.

Он посвящен легендарному артисту балета, балетмейстеру, хореографу. Это рассказ о судьбе Васильева - о московском детстве, о годах учебы в хореографическом училище вместе с Катей Максимовой - одноклассницей, однокурсницей, коллегой по театру, партнершей, женой. В период с 1995 по 2000 годы Владимир Васильев был художественным руководителем и директором Большого театра в одном лице. Почему же человек, отдавший Большому свои силы и талант и как артист, и как организатор, сегодня чувствует там себя посторонним? В фильме участвуют: Владимир Васильев, Марина Панфилович - пресс-секретарь Большого театра в 1997-2000 годах.

"Слава тебе Господи, я не живу одним балетом. Иногда балет мне ненавистен даже бывает… Я и живу рвано, и мыслю рвано, и как-то все это смешивается. Трудно зацепиться за что-то одно и идти куда-то по прямой, - неожиданно признался Владимир Викторович авторам документального фильма. - В настоящий момент я гораздо больше занят живописью или даже какими-то поделками. Но балетом в меньшей степени. Правда, шлейф того, что я сделал, идет за мной. И, в общем, я до сих пор востребован…"

Грустная улыбка

Премьера документального фильма "Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника" 2 мая, в 23:20 (повтор 4 мая, в 10:30) - на телеканале "ТВ Центр".

Александр Иванов выступал с эстрады, был одним из любимых авторов клуба "12 стульев", а также 16-й сатирической полосы "Литературной газеты" - маленькой отдушины вольнодумства в эпоху застоя. Делом жизни Александра Иванова стала одна из самых рейтинговых программ Центрального телевидения "Вокруг смеха", куда его утвердили ведущим. С подачи Иванова во всесоюзный эфир вышли Жванецкий, Карцев и Ильченко, Горин, Арканов, Инин и другие юмористы. Одним своим появлением на экране Иванов улучшал настроение зрителей и вызывал на лице улыбку. Вот только его собственная жизнь была вовсе не веселой и беззаботной...

В фильме участвуют: Максим Галкин, Владимир Винокур, Михаил Грушевский, Михаил Жванецкий, Аркадий Инин, Владимир Вишневский.

От Софи до Одри

С 1 по 5 мая на "России К" - специальная программа для любителей зарубежного кино.

В первый праздничный день - оскароносный мюзикл режиссёра Роба Маршалла "Чикаго" (1 мая, 22:40, повтор 2 мая, 12:50). В стенах женской тюрьмы встречаются две девушки. Одна - Рокси Харт, начинающая танцовщица и певица, убила своего любовника, другая - Вэлма Келли, популярная звезда, - собственного мужа.

Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
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2 мая (23:00, повтор 3 мая, 12:50) Софи Лорен, Анук Эме, Марчелло Мастроянни, Ким Бейсингер, Стивен Ри, Лорен Бэколл, Джулия Робертс, Тим Роббинс - в комедии Роберта Олтмена о перипетиях закулисной жизни в мире высокой моды, проблемах модельеров, моделей и модных журналистов в преддверии недели моды в Париже - "Прет-а-порте. Высокая мода".

Драма "Умница Уилл Хантинг" в эфире телеканала "Россия К" 3 мая в 22:30 (повтор 4 мая, 12:50). 15 наград. 36 номинаций. Режиссёр Гас Ван Сент. В ролях: Мэтт Дэймон, Робин Уильямс, Бен Аффлек, Стеллан Скарсгард, Минни Драйвер и другие. Молодой Уилл Хантинг обладает феноменальной памятью и математическими способностями, но растрачивает себя по пустякам…

К 90-летию со дня рождения легендарной Одри Хепберн 4 мая (22:00, повтор 5 мая, 12:55) - любимый миллионами фильм Билли Уайлдера "Сабрина". Сабрина - дочь шофера Томаса Фэйрчайлда, работающего на богатую семью Лэрраби. Трогательная и искренняя девушка с детства влюблена в младшего из наследников - легкомысленного Дэвида. Чтобы "излечить" дочь от несчастной любви, отец отправляет ее в Париж в школу поваров. Оттуда она возвращается совершенно преобразившейся. Утонченная красавица обращает на себя внимание не только беспечного Дэвида, но и его прагматичного брата Лайнуса…

В воскресенье (5 мая, 22:05) в эфире историческая драма "Бен Гур". Режиссёр Уильям Уайлер.

Что делать с малышом?

Фото: Пятница!

На телеканале "Пятница!" - новый проект "Регина +1", ведущей которого, как нетрудно догадаться, стала популярная ведущая Регина Тодоренко.

"Регина+1" - это первое в России wellness-шоу для мам. Здоровье, питание, развитие, тест гаджетов, интересные места для посещения с детьми - Тодоренко вместе с экспертами разберется во всех интересующих молодых родителей темах и ответит на любые вопросы.

"С самого первого дня появления моего малыша на свет, я только и делаю, что задаю вопросы. Если к рождению ребенка я была готова, мне было понятно, как сидеть во время родов, как лежать, то потом я поняла, что нет справочника, как дальше жить. Как надевать подгузник? Как малыша мыть? А не сломается ли у него рука, если я его возьму определенным образом? В голове моей творилась настоящая каша!.. Теперь вместо того, чтобы часами искать в интернете ответы на все интересующие молодых мам вопросы, мы зададим их врачам, психологам и диетологам, которые научат нас лучше понимать, чего же хотят наши дети и как их правильно воспитать", - говорит Регина Тодоренко.

Звоните доктору!

29 апреля на телеканале "Доктор" - премьера новой программы "ТелеДоктор". Проект дает возможность зрителям задать вопрос врачам в прямом эфире. Ведущие специалисты российских клиник будут общаться с телезрителями каждый понедельник с 10 до 11 утра.

В программе принимают участие сразу несколько врачей разных специальностей. Первый выпуск будет посвящен одышке - зрители смогут обратиться со своими вопросами к пульмонологу, эндокринологу и кардиологу, потому что такой серьезный симптом может быть вызван проблемами легких, сердечно-сосудистой системы или щитовидной железы. Пообщавшись с врачом в прямом эфире, зрители смогут записаться к нему на прием для назначения лечения.

Помочь определиться с необходимым специалистом смогут операторы круглосуточного колл-центра. Они расскажут, как подобрать медицинскую консультацию по профилю заболевания, вызвать врача на дом и записаться в поликлинику. Кроме того, новый проект подарит пациентам из регионов России исключительную возможность получить консультацию на федеральном уровне.

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На этой неделе гости программы "На ночь глядя" с ведущими Борисом Берманом и Ильдаром Жандаревым - актриса театра и кино Таисия Вилкова, сценарист, кинорежиссер и продюсер Жора Крыжовников, режиссеры и сценаристы Наталья Меркулова и Алексей Чупов, хореограф Алла Сигалова. Программы - в эфире Первого канала 29-30 апреля в 00:00 и 1-2 мая в 23:20.

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