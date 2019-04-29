Япония вдвое повысит дальность своих ракет класса "земля - корабль"

Министерство обороны Японии намерено вдвое увеличить дальность ракет класса "земля - корабль", доведя ее до 400 километров. Такое решение принято с целью усиления контроля над стратегически важными проливами в Восточно-Китайском море.

Такую информацию в понедельник распространила газета Sankei, пишет ТАСС. Мобильные ракеты класса "земля - корабль" производства корпорации Mitsubishi Heavy Industries, поступили на вооружение армии Японии в 2012 году, их дальность - примерно 200 километров. Сейчас они размещены на острове Амамиосима в Восточно-Китайском море, в 2020 году их развернут в этом же районе на острове Мияко.

В 2022 году, после повышения дальности этих ракет до 400 километров, ими планируется оснастить патрульные самолеты военно-морских сил страны, а через год - на постоянной основе развернуть на Мияко.

По данным газеты, такая мера позволит взять под контроль все проливы в этой зоне вплоть до острова Тайвань, которыми регулярно пользуются корабли ВМС Китая, чтобы выйти из прибрежной зоны в открытые воды Тихого океана. Ракеты повышенной дальности также позволят Токио усилить контроль над необитаемыми островами Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, на которые претендует Пекин.