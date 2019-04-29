В год 365-летия воссоединения России и Украины редакция "Родины" ведет рубрику, которая напоминает читателям об общем и славном прошлом двух братских народов ( rg.ru/rodina/tag/Родичi_Родины/ )

В украинском селе Лемеши, что в Козелецком районе Черниговской области, ныне живут чуть больше 500 человек. А в первое столетие долгой истории села здесь появились сразу два российских фельдмаршала. Братья Алексей и Кирилл Разумовские, никогда не служившие в армии...

Высокими чинами братья были обязаны головокружительному возвышению старшего.

Необыкновенный случай

Правнук Кирилла Разумовского Александр Васильчиков, автор подробной биографии рода, искренне удивлялся: "Вообще все относящееся до семейства Разумовских, их необыкновенный случай, огромное богатство, столь скоро составившееся и столь скоро распавшееся на мелкие крохи, их хлебосольство, щедрость и достоинство [...] - все это несет на себе отпечаток чего-то сказочного"1. А строгий и язвительный В.О. Ключевский вовсе не упомянул даже имени нашего героя, обмолвившись, что Елизавета "отдала свое сердце придворному певчему из черниговских казаков"2.

Два десятилетия жизни Алеши Розума (так его звали на родине) и впрямь не предполагали "необыкновенных случаев": он пас скотину, отличался разве что ловкостью при собирании орехов и грибов и даже тяга к чтению едва не вышла мальчишке боком. По семейному преданию, завидев в руках сына книгу, отец Григорий Яковлевич во хмелю гонялся за ним с топором. После чего Алеша сбежал из дому в соседнее село Чемер и поселился у тамошнего дьячка.

А вот доподлинно известно другое: в январе 1731 года село Лемеши лежало на пути полковника Федора Вишневского, занимавшегося поставками в Россию токайских вин. В день проезда полковника был церковный праздник. Вишневский зашел в храм и поразился дивному голосу молодого парня. Судьба Алеши Розума была решена молниеносно.

Через несколько дней, уже в столице империи, Вишневский представил Алешу обер-гофмаршалу Рейнгольду Левенвольде, который любезно согласился определить юношу в придворный хор.

Голос из хора

Полковник точно знал, зачем везет в столицу голосистого парня, - земляки Розума в ту пору заняли "почти все высшие духовные должности", отчего "придворные певчие набирались исключительно из Малороссии"3. Прошло всего несколько дней, и на богослужении в дворцовой церкви появилась царевна Елизавета, ровесница Алеши, появившаяся на свет в декабре 1709 года. Барышню, как нынче говорят, зацепило с первого взгляда все - и чудное пение, и внешность приезжего: "Красота его поразила великую княжну более, чем голос. Высокий, стройный, несколько смуглый, с чудными черными глазами"4.

Левенвольде пришлось уступить просьбе Елизаветы и направить статного парубка к ее двору. Попавшего "в случай" певца изначально определили равным камердинерам великой княжны, и в том же 1731м он стал конкурентом прежнего любимца царевны камер-пажа Алексея Шубина. Вскоре этого несчастного волею императрицы Анны Иоанновны посадили под арест, а затем сослали в Сибирь.

Отныне Алеша Розум будет прочно связан с "Елисавет" вплоть до ее смерти в декабре 1761 года - двадцать лет при царствовании возлюбленной и девятнадцать из них - в статусе законного, но тайного мужа государыни. Для украинского лихого выдвиженца изобрели звучную фамилию Разумовский и наделили всеми благами, каковые только имелись в Санкт-Петербурге, включая Аничков дворец. В политических страстях он участия не принимал - даже в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года, когда свершился дворцовый переворот, приведший к власти Елизавету, возлюбленный оставался присматривать за порядком в ее доме на Царицыном лугу.

По наиболее распространенной версии, ровно через год, 24 ноября 1742 года, в подмосковном селе Перове свершится тайный брак государыни и певца с Украины, который после потери голоса переквалифицировался в бандуристы.

Полагают, что обряд совершал влиятельный духовник Елизаветы, а затем и Екатерины II, протоиерей Федор Дубянский, родившийся все на той же Черниговщине в селе Понорница. Земляки на берегах Невы выступали сплоченно, единым фронтом. Занимая после венчания комнаты, смежные с "апартаментами государыни", Разумовский удержал это уникальное положение при Елизавете вплоть до ее кончины, несмотря на отчаянные усилия прочих придворных группировок. Ему одному императрица поправляла шапку при трескучем морозе и разрешала рыбное кушанье в строжайший пост.

В мае 1744 года с помощью ловко сочиненной фантастической генеалогии простой казак стал графом Священной Римской империи. А в июне того же года получил графское достоинство империи Российской и стал вполне законным представителем высшей российской аристократии.

Сказку сделал былью

По преданию, когда мать фаворита Наталья Демьяновна в мае 1742 года приехала к сыну в Москву после коронации, она его не узнала и тому пришлось снять с себя все роскошные одежды, дабы его могли признать по родимым пятнам на теле. Жизнь во дворце быстро довела Розумиху до ностальгии по привычному: "...среди великолепных дворовых зал расстилались ковры и, сидя на них с землячками своими, она болтала о родине, слушала придворных малороссиян - певчих и бандуристов и распивала варенуху"5. Впрочем, украинцы во множестве окружали и тайного царицына супруга. Баловень судьбы столь активно занимался "малороссийскими сюжетами", что впору поправить классическую характеристику С.М. Соловьева: "Разумовский был человек без способностей и без энергии, но, будучи доволен своим выгодным положением, не вмешиваясь в дела, он не вредил никому и ничему, а этого уже было очень много"6.

Дела родного края у фаворита всегда были на первом месте, он их продвигал у императрицы крайне энергично и с большим для себя успехом, организовав и длительное путешествие Елизаветы со свитой из 230 человек на Украину с заездом в милые сердцу черниговские края (1744 год), и избрание в 1750 году младшего брата Кирилла в малороссийские гетманы - должность, упраздненную за 12 лет до этого. Кирилл Григорьевич (к тому времени уже президент Академии наук - в награду за бракосочетание с троюродной сестрой императрицы Екатериной Нарышкиной) относился к своему гетманству с легкой иронией, хорошо понимая: времена вольных казаков давно миновали, все украинские дела курируются Петербургом, а избрание его - не что иное, как очередное благодеяние государыни для брата Алексея.

Но непреложный факт: с подачи Разумовского-старшего Украина и украинские дела стали при Елизавете важным, приоритетным направлением в политике империи.

PS.

И полувека не прошло после измены Ивана Мазепы, как в России зримо явился совсем иной, положительный образ Украины и украинцев. Вознесенный фортуной казак из села Лемеши не только сделал былью волшебную сказку собственной жизни, но и зримо показал, как могут выглядеть российско-украинские отношения. Вполне способные развиваться по-родственному, бесконфликтно, путем взаимных благодеяний...

1. Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. Т. 1. СПб., 1880. С. VIII.

2. Ключевский В.О. Курс русской истории. Лекция LXXIII // http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/kluch/kluch73.htm.

3. Там же. С. 4.

4. Там же. С. 5.

5. Там же. С. 13.

6. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 21. Гл. 1. // http://www.spsl.nsc.ru/history/solov/main/solv21p1.htm