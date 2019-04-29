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29 апреля 2019 г.

Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 29 апреля № 268 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Кемеровской области за первый квартал 2019 года"

Дата подписания 29 апреля 2019 г.
Опубликован 29 апреля 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 03.04.2013 № 36-ОЗ "О потребительской корзине в Кемеровской области", для оценки уровня жизни населения Кемеровской области, формирования социальной политики, разработки и реализации социальных программ Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Установить по представлению департамента труда и занятости населения Кемеровской области и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области величину прожиточного минимума в целом по Кемеровской области за первый квартал 2019 года в расчете на душу населения - 9770 рублей, для трудоспособного населения - 10342 рубля, пенсионеров - 7913 рублей, детей - 10172 рубля.

2. Главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области опубликовать настоящее постановление в газете "Кузбасс".

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию) Венгера К.Г.

Губернатор Кемеровской области С.Е.Цивилев

 

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