Милонов предложил меньше работать зимой

Виталий Милонов, депутат Госдумы, предложил уменьшить продолжительность рабочего времени в зимний период, чтобы повысить КПД российских работников.

При этом он сообщил, что возможное сокращение рабочего дня нужно обсуждать с профсообществом. А популистскими мотивами руководствоваться в этом вопросе нельзя.

Народный избранник уточнил, что по этому поводу необходимо мнение профессионалов по гигиене труда и врачей. Они должны оценить, насколько это будет полезно для роста эффективности труда, пишет РИА Новости.