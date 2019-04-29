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29.04.2019 / 15:10
Маршруты
Текст: Мария Павлова

На ужин в Петербург: объявлена программа главного гастрономического фестиваля города

C 1 по 16 июня в Петербурге пройдет международный гастрономический фестиваль St. Petersburg Gourmet Days. За три года он стал неотъемлемой частью летнего сезона в городе и приобрел армию поклонников, причем не только среди гурманов.
Петербургские шефы-участники авторских ужинов (слева направо): Алексей Каневский, ресторан SMOKE BBQ, Максим Торганов, рсеторан BEEFZAVOD, Андрей Костарев, ресторан Гастроли, Дмитрий Блинов, DUO Band, Игорь Зорин, ресторан The Repa, Хаван Чонг, ресторан Sintoho, Валерио Андрисани, ресторан Percorso, Евгений Викентьев, ресторан Hamlet&Jacks Фото: пресс-служба St.Petersburg Gourmet Days
Петербургские шефы-участники авторских ужинов (слева направо): Алексей Каневский, ресторан SMOKE BBQ, Максим Торганов, рсеторан BEEFZAVOD, Андрей Костарев, ресторан Гастроли, Дмитрий Блинов, DUO Band, Игорь Зорин, ресторан The Repa, Хаван Чонг, ресторан Sintoho, Валерио Андрисани, ресторан Percorso, Евгений Викентьев, ресторан Hamlet&Jacks Фото: пресс-служба St.Petersburg Gourmet Days

В этом году масштабы у St. Petersburg Gourmet Days огромные. Организаторы заявили несколько параллельных направлений: во-первых, это специальное меню в 40 ресторанах города. Во-вторых, вечер дебютантов - самые юные и талантливые повара, от которых в ближайшем будущем ожидают интересных гастропроектов, предстанут перед приглашенными любителями авторской кухни. Кроме того, в программе - ресторанные туры (специальные маршруты, которые объединят в себе еду и культуру Петербурга). Одновременно запланирован двухдневный воркшоп с шеф-поварами и представителями бизнеса - они расскажут о самых актуальных трендах в индустрии гостеприимства и поделятся мировым опытом. И, наконец, полюбившийся всем формат авторских ужинов местных шефов с их известными зарубежными коллегами - всего в программе 12 "дуэтов". Здесь St. Petersburg Gourmet Days буквально выходит на новую высоту. 

Судите сами: в город на Неве приезжает Джош Ангус - один из шефов лондонского ресторана Hide, получившего в прошлом году первую звезду Michelin. Совместно с Игорем Зориным из The Repa 12 июня Ангус приготовит ужин из шести курсов.

Свое мастерство в северной столице также покажет настоящая рок-звезда и законодатель итальянской моды на еду "от носа до хвоста" Диего Росси из миланского Trippa. Ужин состоится 12 июня в ресторане Beef Zavod.

Еще одно интересное имя - Дуглас МакМастер из британского Silo - первого в мире безотходного ресторана. Чтобы посмотреть, как выглядит экологическое и ответственное потребление на тарелке, достаточно прийти 13 июня в Harvest.

Кроме того, с гастролями ждут Ричи Лина из лучшего ресторана Тайваня Mume (14 июня ресторан Sintoho).

И это еще не все. На фестиваль приедут:

- шеф Тон, как его знают во всем мире, из Le Du (полное имя этого талантливого и уже снискавшего известность повара могут выговорить единицы - Thitid Tassanakajohn).

- "парижский японец" Атсуши Танака из A.T. Paris, которого называют Пикассо от кухни, а каждое его блюдо напоминает отдельный арт-объект.

- шеф из Сингапура Айван Брем, в венах которого течет микс из итальянских, немецких, ливанских и сирийских кровей. Такое смешение не могло не отразится на его Nouri - ресторане с одной из самых густо замешанных в национальном плане кухонь.

- Жорди Наварра из филиппинского Toyo Eatery, входящего в топ-50 лучших азиатских ресторанов.

Для чего проводится фестиваль гастрономической культуры? Все просто - Gourmet Days продолжает традиции Петербургского экономического форума и рассказывает всему миру о северной столице, показывая российский город как одно из самых интересных и постоянно развивающихся туристических направлений со своим уникальным и отличным от других регионов гастрономическим путем.

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