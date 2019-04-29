На ужин в Петербург: объявлена программа главного гастрономического фестиваля города

C 1 по 16 июня в Петербурге пройдет международный гастрономический фестиваль St. Petersburg Gourmet Days. За три года он стал неотъемлемой частью летнего сезона в городе и приобрел армию поклонников, причем не только среди гурманов.

В этом году масштабы у St. Petersburg Gourmet Days огромные. Организаторы заявили несколько параллельных направлений: во-первых, это специальное меню в 40 ресторанах города. Во-вторых, вечер дебютантов - самые юные и талантливые повара, от которых в ближайшем будущем ожидают интересных гастропроектов, предстанут перед приглашенными любителями авторской кухни. Кроме того, в программе - ресторанные туры (специальные маршруты, которые объединят в себе еду и культуру Петербурга). Одновременно запланирован двухдневный воркшоп с шеф-поварами и представителями бизнеса - они расскажут о самых актуальных трендах в индустрии гостеприимства и поделятся мировым опытом. И, наконец, полюбившийся всем формат авторских ужинов местных шефов с их известными зарубежными коллегами - всего в программе 12 "дуэтов". Здесь St. Petersburg Gourmet Days буквально выходит на новую высоту.

Судите сами: в город на Неве приезжает Джош Ангус - один из шефов лондонского ресторана Hide, получившего в прошлом году первую звезду Michelin. Совместно с Игорем Зориным из The Repa 12 июня Ангус приготовит ужин из шести курсов.

Свое мастерство в северной столице также покажет настоящая рок-звезда и законодатель итальянской моды на еду "от носа до хвоста" Диего Росси из миланского Trippa. Ужин состоится 12 июня в ресторане Beef Zavod.

Еще одно интересное имя - Дуглас МакМастер из британского Silo - первого в мире безотходного ресторана. Чтобы посмотреть, как выглядит экологическое и ответственное потребление на тарелке, достаточно прийти 13 июня в Harvest.

Кроме того, с гастролями ждут Ричи Лина из лучшего ресторана Тайваня Mume (14 июня ресторан Sintoho).

И это еще не все. На фестиваль приедут:

- шеф Тон, как его знают во всем мире, из Le Du (полное имя этого талантливого и уже снискавшего известность повара могут выговорить единицы - Thitid Tassanakajohn).

- "парижский японец" Атсуши Танака из A.T. Paris, которого называют Пикассо от кухни, а каждое его блюдо напоминает отдельный арт-объект.

- шеф из Сингапура Айван Брем, в венах которого течет микс из итальянских, немецких, ливанских и сирийских кровей. Такое смешение не могло не отразится на его Nouri - ресторане с одной из самых густо замешанных в национальном плане кухонь.

- Жорди Наварра из филиппинского Toyo Eatery, входящего в топ-50 лучших азиатских ресторанов.

Для чего проводится фестиваль гастрономической культуры? Все просто - Gourmet Days продолжает традиции Петербургского экономического форума и рассказывает всему миру о северной столице, показывая российский город как одно из самых интересных и постоянно развивающихся туристических направлений со своим уникальным и отличным от других регионов гастрономическим путем.