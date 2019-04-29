Как отставляли Суворова

Первый номер "ежемесячного съ картинами народного журнала "Родина" вышел 8 января 1879 года. В наступившем юбилейном году мы перелистываем вместе с вами, дорогие читатели, пожелтевшие страницы "Родины" девятнадцатого века со знакомыми вам рубриками двадцать первого...

Тема номера

Деревенский витязь

Майский номер открывается трогательным рассказом писателя А. Катенкампа. Главный герой - деревенский кузнец, любимый всеми добродушный парень Данила. Во время деревенского праздника в толпу гуляющих из леса выскочил разъяренный бешеный волк. Данила бесстрашно кинулся наперерез и обезвредил зверя. Омыв раны, герой пошел за советом к священнику: какие признаки проявления бешенства у человека. Священник назвал две: водобоязнь и беспамятство. И через несколько дней Данила эти признаки у себя обнаружил. К тому же он заметил, что окружающие стали избегать встреч с ним - как бы не покалечил в бешенстве.

Вот тогда Данила и приковал себя в собственном дворе к огромному столбу и попросил собравшихся друзей ни в коем случае его не расковывать, позаботиться о родителях и похоронить его с видом на храм. Благодарные односельчане все три просьбы выполнили, а память о благородном кузнеце передавали из поколения в поколение.

Кухня Родины

Тушины, пшавы и хевсуры

"Свадебный стол этих племен незатейлив. Испеченныя в золе, пресныя лепешки, круглый толстый хлеб и галушки, да вонючее копченое мясо составляют все угощенье. Самое любимое и лакомое блюдо, это - када, пирог начиненный салом и кусками неизбежного копченаго мяса.

При стуке огромных турьих рогов, осушаемый за здравие молодых, веселый пир продолжается до самого утра...

Все хозяйство, кроме пахоты и покоса, мужчины возложили на женский пол, сами все свободное время проводят в гостях друг у друга. Любя общество, они развили гостеприимство до высшей степени и гость считается священной особою, в честь которого дается пир. Без согласия хозяина, гость не может оставить его дом и гостит нередко по целым неделям.

Во время таких бесед, да и вообще в семействе, женщина не имеет никакого значения и быть с женою при других считается за стыд. Муж и жена избегают дружеского общения между собой, нежных выражений и разговора при посторонних".

Легенды Родины

Суворов

"6-го ноября... умерла Екатерина II, что сильно огорчило Суворова. На престол вступил Павел Петрович, который сделал большия преобразования в войсках. Сшиты новые мундиры на подобие прусских, приказано солдатам носить косы и букли. Суворову прислали множество палочек для мерки кос и буклей. Ему это не понравилось, он начал открыто роптать и говорил: "Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак. Я не немец, а коренной русак".

Павел I, узнав об этом, рассердился и 6-го февраля 1797 года издал приказ, что фельдмаршал граф Суворов-Рымникский отставляется от службы".