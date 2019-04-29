Песков: Выводы по реализации закона об оскорблении власти делать рано

В Кремле считают, что пока рано делать выводы по реализации закона об оскорблении органов власти.

"Правоприменение в данном случае достаточно новое. Конечно, нужна более длинная перспектива, чтобы собрать опыт и либо говорить о необходимости совершенствования, либо признавать достаточными нормы в законе", - пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Пока прошло совсем мало времени", - добавил представитель Кремля.

В Кремле в курсе флешмобов, которые прошли в Рунете. "А все новости, конечно, мы знаем о них", - заметил Песков.