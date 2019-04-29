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29.04.2019 16:40
Рубрика: В мире

При больнице в Рио открыт сад доноров

Текст: Иван Карташов

При больнице имени Альберто Торреса, расположенной в городке Сан-Гонсало бразильского штата Рио-де-Жанейро, функционирует сад доноров. Местные жители высаживают здесь саженцы жасмина в честь своих умерших родственников, чьи органы после трансплантации помогли сохранить жизнь другим людям.

Фото: Hellen Souza/G1
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"Этот сад в большей степени является образовательным проектом. Многие семьи, побывавшие здесь, начинают пропагандировать донорство органов (умерших родственников - прим. "РГ"). Это дает им облегчение и освобождение", - рассказал бразильскому порталу Globo автор идеи психолог Луис Антониу да Силва.

Мысль высадить такой сад пришла в голову Луису еще в 2014 году. Он надеялся таким образом помочь родственникам, оплакивающим своих родных, путем трансформации их переживаний в положительные эмоции от осознания того, что они помогли спасти жизнь другим людям.

Проект является уникальным в своем роде. К настоящему времени в саду высажены уже более 150 растений, которые символизируют людей, продолжающих свою жизнь через органы после их трансплантации. Как рассказывают сами родственники, потерпевшие тяжелую утрату, церемония посадки жасмина помогает им принять потерю родного человека и дает надежду, что его частичка может сделать других людей счастливыми.

В мире Южная Америка Бразилия
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