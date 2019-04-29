Путину рассказали о будущем улове сардин

Владимир Путин после церемонии награждения медалями "Герой труда" пообщался со всеми лауреатами. В частности, он спросил у руководителя направления промвооружения и такелажа "Южморрыбфлот" Приморского края Сергея Антонова о том, какой улов ждать в этом сезоне.

"Хороший будет улов?" - поинтересовался российский лидер.

"Надеюсь, да", - ответил Антонов. Он рассказал, что сезон начинается 17 июля. "Будем ловить рыбку: сардину, иваси", - пояснил Антонов.

Ранее на церемонии награждения Путин отметил вклад Сергея Антонова в развитие промышленного рыболовства в Приморье. "В этой сфере ему известно все до мельчайших деталей: от азов профессии до сложнейших технологий рыбного промысла”, - рассказал российский лидер.