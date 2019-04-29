Апрель 2019 года вошел в шестерку самых сухих месяцев

В столичном регионе дожди ожидаются уже в начале мая, поэтому столичные синоптики подвели итог: за апрель выпал 21 процент от месячной нормы осадков, что составляет около 9 мм. В результате месяц попал в число сухих месяцев.

Отметим, что еще меньше 8 мм осадков выпало в апреле 1920-1921 годах, а 7,6 мм осадков выпало в апреле 1960 года. А наименьшее количество осадков было в 184 году, когда выпало всего 5 мм осадков.

- Нормой для апреля считается 44 мм осадков, - пояснила главный специалист Метеобюро Москвы и области. - Несмотря на похолодание, месяц оказался теплее обычного, более того, 27 апреля на опорной станции ВДНХ был побит рекорд дня, воздух прогрелся до +24,5 градуса. Предыдущий рекорд для этого дня составляет +24,1 градус в 2001 году.