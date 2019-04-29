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29.04.2019 01:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Минобороны раскрыло все детали об участии техники на Параде

Текст: Иван Петров

Официальный печатный орган министерства обороны РФ - газета "Красная звезда" опубликовала порядок прохождения военной техники на параде Победы, который традиционно пройдет 9 мая в Москве.

Возглавит механизированную колонну бронетанковый символ Победы - танк Т-34-85. Вслед за ним по Красной площади проследуют автомобили "Тигр-М", в том числе с боевым модулем "Арбалет", "Тигры" с противотанковым комплексом "Корнет-Д", а также автомобили "Тайфун-К" 4х4. БТР-82А, движущийся вслед за "Тайфунами", предварит въезд на Красную площадь новейшей гусеничной бронетехники: БМП "Курганец" и БМП-3, танков "Армата" и боевых машин поддержки танков.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Техника войск ПВО будет представлена зенитными ракетными комплексами "Тор-М2" и "Бук-М2", зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" и пусковыми установками зенитной ракетной системы С-400. Помимо этого, зрители увидят модернизированные танки Т-72Б3, новую бронетехнику Воздушно-десантных войск (боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ), самоходные артиллерийские установки "Мста-С", самоходные пусковые установки ракетного комплекса "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Смерч", бронетранспортеры "Бумеранг", автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения "Ярс".

Фото: РИА Новости
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Жители и гости столицы увидят и другую военную технику, в том числе военной полиции ("Тайфун-У" и "Тайфун-К") и Федеральной службы войск национальной гвардии (в общей сложности 10 машин "Тигр", "Патруль" и "Урал").

После прохождения механизированной колонны в небе над Красной площадью, если позволит погода, пролетит авиация Воздушно-космических сил. Начнется воздушная часть парада с появления над главной площадью страны четырех групп вертолетов (Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24). Вслед за ними в небе, сменяя друг друга, пройдут 12 групп самолетов всех родов авиации ВКС.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Порадуют зрителей своим изяществом и одновременно мощью стратегический ракетоносец "Белый лебедь" Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3, сымитируют заправку в воздухе самолет-заправщик Ил-78 и стратегический ракетоносец Ту-95МС, блеснут красотой воздушного строя три "стратега" Ту-95МС, истребители МиГ-29СМТ, МиГ-29, Су-35С, Су-30СМ, истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, бомбардировщики Су-24М и Су-34. А завершат воздушную часть парада штурмовики Су-25.

Общая численность личного состава, задействованного в военном параде на Красной площади, превышает 13600 военнослужащих. Из них в составе механизированной колонны - более 400 человек, а в парадном строю авиации - более 170 летчиков. По Красной площади пройдут свыше 130 единиц колесной и гусеничной техники, воздушная часть парада будет представлена 74 летательными аппаратами.

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