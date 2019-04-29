Московское метро временно закроет две станции

Станции "Румянцево" и "Саларьево" на "красной" ветке московского метро будут закрыты 3 мая, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Эти ограничения вводятся из-за присоединения новых станций метро. Совсем скоро Сокольническая линия будет продлена дальше вглубь территории новой Москвы. На ней будут открыты станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". В результате транспортная доступность Троицкого и Новомосковского округов выйдет на новый уровень - жители смогут экономить на поездках до часа в день.

"До закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме Сокольническая линия возобновит работу в субботу, 4 мая, в 5:30 утра", - говорится в сообщении пресс-службы.

Чтобы пассажирам было проще разобраться с временной схемой работы транспорта, у закрытых станций (а также на станциях "Юго-Западная" и "Тропарево") будут дежурить сотрудники Центра обеспечения безопасности пассажиров (ЦОМП). Кроме того, у метро "Тропарево" можно будет бесплатно попить чай.