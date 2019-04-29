Названа причина пожара на воронежской базе "Магнита"

По предварительным данным, причиной крупного пожара в региональном распределительном центре сети "Магнит" мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Об этом на совещании в правительстве региона сообщил руководитель ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель.

- Подобного техногенного пожара в истории области еще не было, - отметил Кошель. Его слова приводит пресс-служба правительства Воронежской области.

Сигнал о возгорании поступил к спасателям 28 апреля в 0.05. К моменту приезда первых пожарных расчетов огонь бушевал на площади 20 тысяч квадратных метров, позже площадь пожара увеличилась до 44 тысяч метров. В 4.12 огонь был локализован на площади 40 тысяч квадратных метров, к 8 утра удалось ликвидировать открытое горение. Полностью потушили пожар лишь к середине дня в понедельник. Крыша огромного складского помещения обрушилась, никто не пострадал. Больше суток с огнем боролись 124 человека и 50 единиц техники.

Спасатели поблагодарили городские власти за помощь в доставке воды к месту пожара.

- Основные объекты распределительного центра удалось спасти, - сказал Кошель.

Однако заработает база "Магнита" нескоро. Правительство Воронежской области договорилось с руководством сети о трудоустройстве персонала центра - здесь работали 900 человек.