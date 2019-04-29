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29.04.2019 17:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ярославлем преступная группа осуждена за насилие над детьми

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области девять человек осуждены за преступления против половой неприкосновенности малолетних девочек.

В следственном управлении СК РФ по Ярославской области рассказали, что четыре подсудимых из девяти - ближайшие родственницы жертв насилия: три матери и одна бабушка.

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У всех членов преступной группы были свои роли, в зависимости от которых они обвинялись в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и пособничестве в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Шести пострадавшим школьницам на момент совершения преступлений было от 9 до 14 лет.

Уголовное дело по фактам педофилии было возбуждено еще в 2015 году, когда выяснилось, что в одном из частных домов села Лахость Гаврилов-Ямского района подвергаются насилию и развращению малолетние дети. Следствие тогда выяснило, что в дом, принадлежащий 54-летнему военному пенсионеру из Москвы, ярославская проститутка привозила девочек, после чего отставной военный и его приятели вступали с детьми в сексуальные контакты.

Детей "жрица любви" подыскивала в неблагополучных семьях знакомых и родственников. За секс школьницам платили от 500 до трех тысяч рублей, дарили золотые украшения и сотовые телефоны.

В процессе расследования дела выяснилось, что любителей поразвлечься с малолетними девочками было трое, а всего в совершении преступлений участвовали девять человек (из них шесть - женщины), в том числе родственницы, которые, по сути, предоставляли своих дочерей "в пользование".

Следствие длилось несколько лет. По словам официального представителя регионального СУ СК Кристины Гузовской, одно лишь обвинительное заключение по делу содержит семь тысяч листов.

- Приговором суда всем подсудимым назначено наказание в виде реального лишения свободы: трем подсудимым-мужчинам - на срок 12, 20 лет и 21 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Женщины приговорены к срокам от 6 лет 6 месяцев до 12 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима, - рассказала Кристина Гузовская.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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