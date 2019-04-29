Рязанская прокуратура проверит сообщение об "умирающем медведе"

В Рыбновском районе Рязанской области прокуратура начала проверку сообщений о ненадлежащем обращении с животными в мини-зоопарке. Проведение проверки поручено прокурору Рыбноского района, сообщает сайт прокуратуры области.

Накануне в соцсети появилась информация, что в парке "Пересвет" в райцентре Рыбное погибает медведь. В сообщении говорится, что медведь очень грязный и "то ли худой, то ли еще очень маленький". Очевидцам также показалась странной еда животных, мол, у лисицы в клетки была "расчлененная курица".

Публикация вызвала широкий резонанс. В связи с этим прокуратура инициировала проверку минизоопарка. Надзорное ведомство обещает дать оценку "полноте мер, принимаемых ответственными лицами по исполнению действующего законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарного законодательства. В зависимости от результатов проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

Тем временем на страничке парка "Пересвет" в соцсети появилось сообщение, что в минизоопарке "все животные здоровы, никто не умирает, они сыты". По их информации, сегодня утром это подтвердили внезапно нагрянувшие проверяющие из ветеринарно-санитарной службы. Владельцы животных пишут, что учли и приняли все полученные рекомендации о кормлении питомцев. Сообщение сопровождается фотографией того самого медведя и лисички