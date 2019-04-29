Собянин рассказал, как изменятся службы занятости в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "Вечерней Москве" рассказал, как изменятся городские службы занятости.

По словам градоначальника, они работали по технологиям 25-летней давности, которые давно устарели. "Мы убрали большую часть бумаг. Оставили только самые необходимые: 11 документов и столько же подписей", - сказал Собянин.

Время заполнения документов на приеме сократилось до получаса. "А значит, сотрудник службы занятости может 25-30 минут поговорить с пришедшим к нему человеком, попытаться понять и реально решить его проблему", - отметил мэр.

Кроме того, службы занятости разделили на базовые и персональные. Базовые услуги - оформить пособие по безработице, подобрать вакансию из банка данных, составить резюме и тому подобное - теперь можно получить в центрах госуслуг "Мои документы", без очередей.