Специалисты проверят горелку Вечного огня накануне Дня Победы

Горелку Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду осмотрят специалисты в понедельник, 6 мая, в рамках подготовки ко Дню Победы. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе Мосгаза.

По данным ведомства, работы по профилактике занимают не более 40 минут, однако это скорее торжественный ритуал, чем просто профилактическая работа. Так, на время проведения мероприятия огонь будет специальным факелом перенесен на временную горелку. А затем звезду мемориального комплекса снимут, и каждый из трех запальников горелки проверят на работоспособность. В случае необходимости будет заменена платиновая спираль. Затем все установят на место.

Отметим, что Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду не гаснет уже 52 года благодаря трем запальникам, обеспечивающим трехкратное резервирование стабильного горения пламени в любую погоду.

Напомним, что в 1967 году в Москву на бронетранспортере доставили факел, зажженный от Вечного огня на Марсовом поле в тогда еще Ленинграде. У Манежной площади факел принял Герой Советского Союза Алексей Маресьев и передал его Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, который и зажег пламя Вечного огня.

В конце 2009 года мемориал у стен Кремля закрыли на реконструкцию. Во время ремонта на Поклонной горе установили копию звезды с усиленной горелкой, учитывавшей сильную ветровую нагрузку открытого пространства. Возвращение пламени на Могилу Неизвестного солдата состоялось 23 февраля 2010 года.