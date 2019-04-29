Во вторник Подмосковье встанет в дачных пробках

В ГИБДД Московской области предупредили жителей столичного региона о том, что 30 апреля и 1 мая ситуация на дорогах сильно ухудшится.

Города Подмосковья встанут в дачных пробках, которые усугубятся тем, что на некоторых трассах идут ремонтные или строительные работы. По данным ГИБДД, самые безнадежные пробки ожидаются на участках с 25 по 28 километр и 45-м километре автодороги М-1 "Беларусь", на 24-м, 70-м и 100-м километрах трассы М-2 "Крым", на 42-м километре трассы М-4 "Дон", на 64-м и 114-м километрах автодороги М-5 "Урал".

Тяжелая ситуация на дорогах прогнозируется также 5, 8 и 12 мая. По возможности, в эти дни лучше пользоваться услугами общественного транспорта.