МВД проверит нападение на автобус с футбольными фанатами под Уфой

МВД по Башкирии проверяет факт нападения на футбольных фанатов. Сообщение о драке между болельщиками из Екатеринбурга и неизвестными мужчинами поступило в полицию Уфы накануне вечером.

Оказалось, что на фанатов футбольного клуба "Урал", ехавших на автобусе домой после матча с ФК "Уфа", напали болельщики из Перми. По предварительной информации, несколько автомобилей заблокировали проезд автобусу екатеринбуржцев и начали колотить по кузову, разбив стекло. После этого прямо на дороге болельщики подрались.

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, никто за медицинской помощью и с заявлением в полицию не обратился. Сейчас стражи порядка выясняют подробности происшествия.

Кстати, в матче ФК "Уфа" екатеринбуржцы проиграли со счетом 1:4.