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29.04.2019 18:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе назвали причину смерти семьи из пяти человек

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Управление СК РФ по Башкирии сообщило о результатах судебно-медицинской экспертизы тел двух женщин и трех детей, найденных в колодце на садовом участке под Уфой. По данным ведомства, эксперты пришли к однозначному выводу, что причиной смерти всех пятерых стала механическая асфиксия, то есть их всех задушили.

СК Башкирии завел дело об убийстве после пропажи пяти человек

Напомним, трагедия произошла в декабре 2018 года. По предварительной версии, 46-летний глава семейства убил свою 39-летнюю супругу, двоих детей двух и шести лет, а также 22-летнюю падчерицу и ее девятимесячного ребенка. Затем мужчина вывез на грузовом такси тела в сад и выбросил в колодец на соседнем участке. Известно стало об исчезновении семьи только в апреле. Однако когда полиция пришла к предполагаемому убийце, он покончил с собой.

Несмотря на то, что предполагаемый убийца уже мертв, следователи планируют провести посмертную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Продолжается сбор информации о личности погибших и преступника, чтобы выяснить обстоятельства при которых совершено преступление и что ему способствовало. Экспертам предстоит сделать немало сложных судебных экспертиз, в том числе комплексные дактилоскопические и биологические экспертизы методом исследования ДНК.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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