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29.04.2019 21:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фолк-группа OYME представила в Дагестане один из самых необычных видеоклипов

Текст, фото: Михаил Синицын

Местом съемочной площадки стало горное село-призрак Гамсутль. А клип, получивший название "Гьорол эбел" (что в переводе с аварского означает "Мать ветра" ) был снят ради привлечения внимания многих людей к сохранению культурного наследия и национальных языков.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Символично, что видео вышло в свет именно в 2019-м, который как раз и объявлен ООН Международным годом языков коренных народов мира. В основе музыкальной композиции аварская народная песня, которая была записана в Гунибском районе Дагестана в одной из экспедиций группы OYME. Причем, название сингла выбирали сами пользователи соцсетей.

"Гьорол эбел" - это мифический персонаж. Дух или божество, к которому обращались за поддержкой женщины. Некая сила, забирающая сердечную печаль и дарующая надежду. Режиссёром-постановщиком и продюсером выступил столичный клипмейкер Максим Быканов, который уже сотрудничал с женским коллективом в 2017 году над самым известным клипом группы OYME -Vaya.

Кстати

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Так уж сложилось, что российская фолк-группа OYME больше известна за рубежом, чем в России. Во многом благодаря записями совместных треков c обладателями премии "Грэмми" группой DeepForest (альбом "EvoDevo" 2016 года). А в прошлом году группа даже представляла Россию на всемирно известном RainforestWorldMusicFestivalв Малайзии. OYME - на эрзянском языке, кстати, значит "душа", и в группе поют только девушки.

Прямая речь

Ежевика Спиркина, лидер группы OYME:

- Наш вокальный костяк - это Лариса Зыбкина, Ксюша Зобанова, и я - Ежевика Спиркина. Мы уроженки Мордовии. Любопытно, что все мы познакомились друг с другом только в Москве. В традиции эрзян и мокшан преобладает женская энергия. Отсюда и традиционное женское многоголосие, и легенда про эрзянских амазонок, в отчаянный момент решивших защитить свою землю.

Культура Музыка Фолк Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан РГ-Видео РГ-Фото
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