Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
29.04.2019,  
18:15
Текст:  Светлана Цыганкова

Крейсеры СФ уничтожили в Баренцевом море отряд "противника"

Корабельная ударная группировка Северного флота уничтожила в Баренцевом море отряд условного противника. Корабли после учений вернулись в главную базу СФ - Североморск.

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, в ударной группировке были тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". Корабли отработали задачи по ведению боя с десантным отрядом условного противника. "Неприятель" при этом действовал под прикрытием истребительной и бомбардировочной авиации, использовал системы радиоэлектронной борьбы.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Названа главная особенность подлодки "Белгород"

Артиллерийские батареи поразили надводные мишени, которые имитировали десантные корабли, уничтожили малоразмерные воздушные цели скорострельными автоматами АК-630 и ЗРАК "Кортик". Моряки выполнили стрельбы и по воздушной мишени, которую обеспечили экипажи бомбардировщиков Су-24М.

Учения продолжались несколько недель. Моряки выполнили серию боевых упражнений в различной тактической обстановке с фактическим применением оружия по надводным, подводным, воздушным и береговым целям. Они взаимодействовали с противолодочной, истребительной, бомбардировочной авиацией объединения ВВС и ПВО, а также с экипажами атомных подлодок.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Роман Денисов, Владимир Яцина/ТАСС: Архив
Россия передала Киргизии вертолеты и броневики 13:13
В Севастополе построят копию брига "Меркурий" 28.04.2019
Охота за подлодкой с воздуха попала на видео 28.04.2019
учения
Фото: Артем Иванов/ТАСС
Китай показал самый опасный эсминец в мире 11:14
Десант под Нижним Новгородом сожгли "Солнцепеком" 22.04.2019
В КЧР минометы к месту боя доставили верхом на "волчьих шкурах" 19.04.2019
корабли
Фото: Анна Раткогло/РИА Новости
В Китае испытали противокорабельную гиперзвуковую ракету 10:38
Десантный корабль "Петр Моргунов" выйдет в море в июне 28.04.2019
Новый корабль ВМС Украины оказался старым траулером 24.04.2019