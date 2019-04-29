Полиция Ленобласти проверит семью, напоившую ребенка пивом в автобусе

Сотрудники ГУ МВД по Гатчинскому району Ленинградской области начали проверку обстоятельств, при которых в рейсовом автобусе №27 родители поили малолетнюю дочку пивом из 1,5-литровой бутыли. Об этом сообщают в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ленинградской области Тамары Литвиновой.

Резонансное видео появилось в социальных сетях накануне. На кадрах видно, что ребенку от силы три-четыре года. Родители активно отхлебывают из бутылки напиток и дают выпить ребенку.

Детский омбудсмен по Ленобласти взяла данную ситуацию под личный контроль. Также история с пивом находится на контроле районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Сама Тамара Литвинова призналась, что инцидент в автобусе ее глубоко потряс и она осуждает поведение родителей.