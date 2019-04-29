В Джоне Сноу узнали персонажа русских сказок

Главный герой саги "Игра престолов" во многом "списан" с персонажа русских народных сказок Иванушки-дурачка. Своими выводами поделилась с "РГ" доцент кафедры культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского университета Дарья Васильева.

Создавая мир "Игры престолов", писатель Джордж Мартин опирался на типичные сказочные мотивы, которые бытуют в фольклоре многих стран. В "Игре престолов", считает Дарья Васильева, можно обнаружить важные параллели с народным творчеством. Например, мотив змееборства: герой борется с некой огнедышащей тварью, которая сочетает в себе противоположные вещи и символически охраняет границу между миром живых и мертвых.

Вписывается в эту концепцию и Король Ночи, которого можно сравнить с известным сказочным персонажем Кощеем Бессмертным.

- Все кощееподобные герои имеют особые отношения со смертью, они являются катализаторами хаоса, а победа героя над ними способствует восстановлению общества, - отмечает Дарья Васильева.

Характерно и имя героя - Джон Сноу, оно имеет общую семантику с Иваном, а в кельтско-германских языках такой персонаж часто зовется Джоном, иногда - "безголовым Джоном". Герой саги "Игра престолов", как и во многих сказках, проходит важные этапы: уход из дома, испытания, формирование фигуры лидера.

- Учитывая все это, можно построить твердые предположения о том, кто же в конце концов взойдет на Железный трон в финале цикла, - говорит Дарья Васильева.