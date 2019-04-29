В Мурманске появятся две рыбоперерабатывающие фабрики

В Мурманске будут построены две рыбоперерабатывающие фабрики, мощностью более 50 тонн продукции в сутки каждая. На одно из них уже начался монтаж основного оборудования, в эксплуатацию она будет сдана в сентябре. Вторую предполагается заложить будущим летом. Предприятия будут производить замороженное филе трески и пикши всех видов разделки, стейки и фарш, сообщили в областном правительстве.

Обе фабрики дадут региону несколько сотен рабочих мест с доходом примерно 64 тысячи рублей в месяц. Перерабатывать предполагается те ресурсы, которые компания-инвестор будет добывать в море собственными судами по программе инвестиционных квот. После сдачи рыбофабрики компания получит квоты на вылов 1,8 тысячи тонн трески и 0,5 тысячи тонн пикши.

- Строительство фабрики идет с опережением графика, - отметил врио губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Сдача фабрики в сентябре будет очень хорошим результатом. Принципиально важно то, что строящаяся сегодня фабрика даст региону 210 рабочих мест.

Строительство таких заводов позволит увеличить приток охлажденного сырья, из которого можно будет производить больше продукции по доступным ценам, отметил Евгений Комин, директор компании-инвестора. По этой причине значительный ее объем попадет на стол жителей России. А та ее доля, которая пойдет на экспорт, принесет как минимум на 30 процентов больше выручки, чем в том случае, если бы эта рыба была продана в виде замороженного сырья в море.

Правда, как выяснилось, экспортная доля продукции фабрики составит около 70 процентов, а на внутренний рынок пойдет не более 30 процентов переработанных на новом предприятии трески и пикши.

- Со временем мы собираемся довести эту пропорцию до уровня 50 на 50, - отметил Евгений Комин.