В Петербурге оставили под стражей бывшего вице-губернатора Оганесяна

Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марата Оганесяна, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Бывший вице-губернатор Петербурга, курировавший строительный блок, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), и частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Арест Оганесяну продлен до 9 августа 2019 года. Сторона защиты просила домашний арест, но суд принял иное решение.

В настоящее время Оганесян и его адвокаты ознакомились с 90 томами уголовного дела из 104.