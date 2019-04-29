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29.04.2019 11:32
Проект: В регионах

Глава Адыгеи встретился с Генеральным консулом РФ в Стамбуле

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Консульстве РФ в Стамбуле состоялась встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова и Генерального консула России в Стамбуле Андрея Подъелышева.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

В переговорах приняли участие торговый представитель Российской Федерации в Турецкой Республике Айдар Гашигуллин, руководитель администрации главы и Кабмина РА Мурат Тхакушинов, вице-премьер Вячеслав Сапиев и помощник главы РА по инвестиционной политике Петр Гарнага, а также руководители Федерации кавказских обществ Турции (КАФФЕД).

Фото: Алексей Гусев
В Стамбуле обсудили вопросы привлечения инвестиций в Адыгею

Были обсуждены вопросы развития региональных связей Адыгеи и Турции в контексте укрепления российско-турецких отношений. Генконсул отметил, что дипломатическое взаимодействие двух стран имеет давнюю историю. В здании Генерального консульства Российской Федерации в Стамбуле многие годы располагалось посольство России. В ходе посещения Генконсульства участники встречи прошли по галерее послов России, где также установлена мемориальная плита в честь погибшего от рук террористов посла РФ в Турции Андрея Карлова.

"Сегодня лидеры России и Турции прилагают серьезные усилия для укрепления российско-турецких отношений. Открываются перспективы дополнения их региональной повесткой. В последнее время наблюдается активная взаимная заинтересованность бизнес-сообщества из разных регионов России и Турции. Мы приветствуем расширение связей и будем поддерживать предметный диалог. Для этого важно серьезно готовиться к переговорам и выводить их на конкретные проекты. Для Адыгеи эффективным каналом в этом вопросе может стать организация КАФФЕД, которая способна формировать конструктивную повестку по широкому спектру отношений", - подчеркнул Генконсул.

Глава Адыгеи поблагодарил Генерального консула за внимание к республике и проинформировал о результатах деловой программы пребывания в Турции, которая насыщена большим числом контактов в экономической, культурной и образовательной сферах.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что основой такого разностороннего диалога является укрепление взаимодействия между странами, благодаря чему и Адыгея получает дополнительные возможности для развития. В частности, новые деловые контакты с бизнес-сообществом Турции позволят Адыгее расширить экспортный потенциал, что является одним из действенных шагов в рамках выполнения национальных проектов и нового "майского указа" президента России

"Сегодня у нас есть хороший ресурс для того, чтобы в полной мере использовать накопленный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества во всех перспективных сферах деятельности. Как уже было отмечено, одним из мостов в налаживании новых деловых контактов и проводником проектов укрепления межнационального согласия является черкесская диаспора. Она ориентирована на сотрудничество с исторической родиной - Адыгеей и заинтересована в развитии российско-турецких связей", - отметил Мурат Кумпилов.

В ходе переговоров также отмечена важность развития культурно-образовательных и гуманитарных проектов в рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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