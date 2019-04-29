На Кубани завели дело о загрязнении почвы опасными веществами

На Кубани в Крымском районе возбудили уголовное дело по факту загрязнения почвы на территории муниципалитета опасными химическими веществами.

- По версии следствия, в период с июня 2017 года по октябрь 2018 года одной из организаций Крымского района вывозились химические вещества, образовавшиеся в результате ее хозяйственной деятельности, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю. - Химические отбросы складировались на земельном участке площадью около 135 квадратных метров, расположенном на станции Себедахово в станице Троицкой. Согласно исследованию проб почвы, концентрация загрязняющих веществ, в том числе серы, в этом месте превышает норму.

По данным следователей, окружающей среде в Крымском районе был нанесен ущерб, размер которого в финансовом выражении составляет почти 400 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства происшествия и их причины.