В Астрахани пройдет Первый литературный фестиваль для детей и молодежи

С 16 по 19 мая Астрахань примет у себя Первый международный литературный фестиваль для детей и молодежи. Он откроется ярким праздником в Театральном парке и завершится здесь же.

Флешмобы, игры, выставки и квесты будут проходить с 10 утра и до позднего вечера. На фестивале астраханцев и гостей города ждет насыщенная программа - книжная ярмарка "Издательская аллея", экспозиции музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная поляна" и дома-музея Велимира Хлебникова, творческие встречи с писателями, поэтами, иллюстраторами из России, Беларуси и стран Прикаспия и многое другое.

Среди гостей фестиваля - российские писатели Андрей Усачев, Анна Гончарова, Екатерина Соболь, Мила Нокс, Елена Усачева, азербайджанская сказочница Солмаз Аманова, знаменитый джазовый музыкант Сергей Летов.

Фестивальные площадки также откроются в библиотеках, театрах, школах, книжных магазинах, университетах. Тематику фестиваля в этом году определил Год театра, а это значит, что на фестивале можно будет посмотреть спектакли под открытым небом, поучаствовать в конкурсах и творческих мастер-классах.