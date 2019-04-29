В Астрахани три человека погибли при пожаре

Три человека погибли, а еще один получил серьезные ожоги при пожаре на Коммунистической улице в Астрахани.

Как сообщили в управлении МЧС по Астраханской области, огонь в квартире разгорелся в 00:37. На место оперативно выехали три единицы техники и восемь человек личного состава. Несмотря на то, что возгорание удалось ликвидировать менее чем 20 минут, спасти всех людей не удалось. После локализации пожара в квартире обнаружены тела двух мужчин и одной женщины. Еще один мужчина доставлен в больницу.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили спасатели. По данным СК России по Астраханской области, накануне вечером компания распивала спиртное.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.