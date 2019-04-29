В Стамбуле тожественно открылся Дом черкесской культуры

В Бейликдюзю (район Стамбула) состоялось торжественное открытие Дома черкесской культуры. Поздравить представителей адыгской диаспоры с важным культурным событием прибыли Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Подъелышев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и члены официальной делегации, которая пребывает в Турции с деловым визитом.

На мероприятие прибыли председатель Федерации кавказских ассоциаций Йылдыз Шекерджи, мэр Бейликдюзю Мехмет Мурат Челык, а также представители Адыгэ Хасэ Стамбула.

Глава Адыгеи поздравил присутствующих со значимым событием и поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого проекта. Построить Дом черкесской культуры удалось благодаря инициативе общественных организаций черкесской диаспоры города при поддержке местных органов власти, которые выделили средства и земельный участок.

"Республику Адыгея и Турецкую Республику связывают давние тесные отношения в сфере культуры и искусства. Это событие - еще один важный шаг вперед в деле укрепления сплоченности черкесской диаспоры, ее стремления к сохранению национальной идентичности, в развитии общественных проектов, направленных на изучение адыгского языка, истории, культуры и традиций", - отметил глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов выразил уверенность в том, что проект будет способствовать духовному единению адыгского этноса, придаст новый импульс развитию контактов с исторической родиной, положительно отразится на активизации творческого обмена и сотрудничества, выработке новых идей и перспективных начинаний.

"Для нас очень важно, чтобы каждый представитель адыгской диаспоры чувствовал себя частью единого этноса, ощущал свою сопричастность к судьбе своего народа и исторической родины", - сказал Мурат Кумпилов.

После торжественного открытия директор Дома черкесской культуры Омар Чоток рассказал о проекте, который был реализован в течение года. Построено одноэтажное здание, где всегда будут открыты двери для всех представителей черкесской диаспоры и тех, кто хочет познакомиться с историей и культурой черкесов, узнать об их исторической родине - Адыгее, о жизни диаспоры. Здесь будут проходить различные мероприятия, заседания Адыгэ Хасэ, организованы курсы изучения адыгского языка, кружки для детей.

В ходе торжества глава Адыгеи отметил символичность события, которое проходит в перекрестный Год культуры и туризма России и Турции. По мнению Мурата Кумпилова, Дом черкесской культуры может стать хорошей площадкой не только для реализации общественных и культурно-образовательных проектов адыгской диаспоры Стамбула, но и для культурного диалога между представителями разных стран.

Примером этого стал большой концерт Государственного академического ансамбля народного танца "Нальмэс" и Государственного ансамбля народной песни и танца "Исламей", которые представили в Стамбуле национальное творчество адыгов. Их выступлением завершилась масштабная презентация Адыгеи в ходе официального визита делегации республики в Турцию.

"Спасибо большое Адыгее за такой праздник, возможность прикоснуться к вашей культуре - такой яркой и самобытной. Нужно поддерживать и развивать эти важные начинания культурного обмена, проводить подобные концерты на более масштабных площадках", - обратился Генконсул РФ в Стамбуле к организаторам и участникам концерта.