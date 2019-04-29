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29.04.2019 17:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Волгограде один из корпусов школы закрыли из-за пневмонии

Текст: Елена Мелихова (Волгоград)

Один из учебных корпусов школы № 110 Волгограда закрыли на карантин. Причиной стало несколько случаев заболевания пневмонией у учащихся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

В России с начала года 872 человека заболели корью

Как уточнили в ведомстве, причиной карантина стало то, что воспаление легких выявлено у детей разных возрастов из шести семей. По словам представителя облздрава, трое детей уже выписаны из стационара. Остальные продолжают лечение. Их состояние стабильное.

Сотрудники Роспотребнадзора по региону уже обследовали все объекты образовательного учреждения, в котором массово заболели ученики. Однако возбудителей инфекции обнаружить не удалось. А значит, что здоровью школьников ничего не угрожает.

Тем не менее, было принято решение о закрытии на карантин и обработке помещений дезинфекционными средствами. Но уже с 6 мая учебное заведение начнет работать в обычном режиме.

Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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