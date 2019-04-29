СвЖД проведет масштабное обновление инфраструктуры пригородного комплекса

В 2019 году на реконструкцию, капитальный и текущий ремонты вокзалов, пассажирских зданий и платформ пригородного комплекса Свердловской магистрали будет направлено более 280 млн рублей. Основные работы по обновлению пригородной инфраструктуры начнутся с наступлением теплых дней.

На станциях Решеты, Ишим, Оверята, Юность-Комсомольская, Устье-Аха будет проведен капитальный ремонт пассажирских посадочных платформ: рабочие заменят бетонные блоки в основании, уложат новое покрытие из тротуарной плитки с тактильными направляющими. Всего за сезон планируется отремонтировать 47 платформ.

Большое внимание в этом году уделяется обновлению санитарных комнат. Будут отремонтированы туалеты на вокзалах Невьянск, Богданович, Дружинино, Верх-Нейвинск, Кунгур, Верещагино, Геологическая, Верхнекондинская, Талица, Тавда, Ялуторовск, а также еще 30 санитарно-технических помещений и перронных туалетов на других станциях.

В рамках реконструкции вокзала станции Чусовская в новом двухэтажном крыле здания планируется провести монтаж инженерных систем (водопровод, канализация, электроосвещение, отопление, вентиляция); установят охранно-пожарную сигнализацию и систему молниезащиты и заземления.

На 23 станциях будут обновлены элементы навигации (вывески с названием станции, стенды с расписанием движения поездов и другой информацией).

Продолжится адаптация объектов пригородной инфраструктуры для маломобильных пассажиров. Запланировано приобретение информационных мнемосхем, тактильных табличек со шрифтом Брайля и индукционных систем в кассы для 13 станций и остановочных пунктов: Верещагино, Ивдель-1, Гороблагодатская, Верх-Нейвинск, Невьянск, Кунгур, Дружинино, Талица, Ялуторовск, Заводоуковск, Егоршино, Алапаевск, ВИЗ.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"