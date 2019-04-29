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29.04.2019 18:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Тагиле сироте дали жилье без пола и с заколоченными окнами

Текст: Татьяна Воробьева

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила добилась того, что девушку-сироту вернули в список тех, кто нуждается в жилье. Ранее ее сняли с учета под предлогом того, что ей есть, где жить. На самом деле квартира, о которой идет речь, была непригодна для проживания.

В 2005 году родителей девушки лишили прав, а сама она оказалась в детдоме. В 2013 году управление социальной политики поставило на учет ее как нуждающуюся в жилье. Однако, спустя время, имя сироты из списков убрали.

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"Заявительница с рождения была зарегистрирована в квартире в муниципальном доме на улице Проезжая. Эту квартиру еще до ее появления на свет предоставили ее бабушке (сама девушка там никогда не жила)", - рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

Жилплощадь является таковой скорее формально, нежели на самом деле: квартира в антисанитарном состоянии, оконные проемы забиты деревянными щитами, входная дверь закрывается на болт, нет пола. Жить там нельзя. Это, однако, не помешало признать сироту обеспеченной жилым помещением и в 2017 году с учета снять.

Прокурор направил исковое заявление в интересах девушки к управлению социальной политики. Ленинский районный суд Нижнего Тагила иск удовлетворил. Затем была апелляция, которую подало в свою очередь управление, и решение Свердловского областного суда: решение нижестоящей инстанции осталось в силе.

Приказом начальника управления социальной политики воспитанница детдома восстановлена на учете для предоставления жилья.

Происшествия Правосудие Суд Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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