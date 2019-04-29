Россия передала Киргизии вертолеты и броневики

Два вертолета МИ-8МТ и девять бронированных разведывательно-дозорных машин (БРДМ) подарило Минобороны России Вооруженным силам Киргизии. Передача техники прошла сегодня на авиационной базе ОДКБ "Кант", на которой размещены подразделения ВКС РФ.

В церемонии передачи принял участие глава военного ведомства России Сергей Шойгу. Он прибыл в Киргизию для участия в заседании Совета министров обороны ШОС.

- Киргизстан всегда может рассчитывать на Россию в оказании помощи по укреплению безопасности страны, - заявил Сергей Шойгу. - Бронированные разведывательные дозорные машины повысят способность и мобильность подразделений Сухопутных войск республики. Безусловно, развитие дружественных, механических отношений рассматривается как фактор региональной стабильности.

Министр обороны России Сергей Шойгу также подчеркнул, что в условиях горной местности и труднодоступности многих населенных пунктов предоставленная вооруженная техника расширит возможности по выполнению транспортных и поисково-спасательных задач.

- Передаваемая техника - часть той помощи, которая уже была предоставлена и планируется к поставкам в республику российской стороной, - утверждает начальник Генерального штаба Киргизии Райимберди Дуйшенбиев. - Оказание поддержки Россией осуществляется в рамках межгосударственного соглашения, регулирующего вопросы пребывания объединенной российской базы в республике.

По данным пресс-службы Генштаба республики, Россия не впервые передает Киргизии авиатехнику. Два года назад местные военные получили из РФ два военно-транспортных самолета АН-26. Сейчас оба борта эксплуатируются киргизской стороной.