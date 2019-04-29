Организованную колонну российских байкеров не пустили в Грузию.

"На основании подпункта 3 статьи 11 закона Грузии о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства, гражданам России было отказано во въезде", - говорится в сообщении МВД республики, которое цитирует РИА Новости.

По информации издания EurAsia Daily, во въезде отказали группе мотоциклистов из России и стран СНГ, которые ехали транзитом через Грузию. Их целью был ежегодный слет байкеров в Афинах с 1 по 2 мая.

Напомним, что год назад МВД Грузии уже не пускало российских мотоциклистов. Тогда на границе была остановлена колонна байкеров с символикой мотоклуба "Ночные волки", а активисты принялись срывать прикрепленные к мотоциклам георгиевские ленточки.